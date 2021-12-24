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LPG ve motorine bu gece yarısından itibaren indirim! Motorin ve LPG fiyatları... İstanbul ve Ankara'da akaryakıt fiyatları

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Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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LPG ve motorine bu gece yarısından itibaren indirim! Motorin ve LPG fiyatları... İstanbul ve Ankara’da akaryakıt fiyatları

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapılan son dakika açıklamasında LPG ve motorin fiyatlarında bu gece yarısından geçerli olmak üzere indirim yapıldığı açıklandı. Peki LPG ve motorine ne kadar indirim yapıldı? İstanbul ve Ankara'da LPG ve motorin güncel pompa fiyatı...

LPG'de bu gece yarısından geçerli olmak üzere gerçekleşecek 1,72 liralık indirimin 72 kuruşu, motorinde ise 45 kuruşluk indirimin 5 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak.

İŞTE FİYATLAR

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinde 40 kuruş, LPG'de ise 1 lira ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacak.

Benzine gelecek 41 kuruşluk indirimin tamamı ise ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.

İŞTE İSTANBUL FİYATLARI

İndirimlerin ardından LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8,75 liradan 8,03 liraya, İstanbul'da ortalama 8,70 liradan 7,98 liraya ve İzmir'de 8,58 liradan 7,86 liraya inecek.

ANKARA'DA SON DURUM

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan 11,48 liraya, İstanbul'da ortalama 11,47 liradan 11,42 liraya ve İzmir'de 11,55 liradan 11,50 liraya düşecek.

60 MİLYAR LİRA

Akaryakıt fiyatlarında 2018 mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

SON DURUM

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

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