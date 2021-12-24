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İETT toplu ulaşım ücret tarifesi 2022: İETT öğrenci ve tam ne kadar, kaç TL basıyor? Aylık öğrenci ve abonman akbil fiyatı...

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Giriş Tarihi: 24.12.2021
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İETT toplu ulaşım ücret tarifesi 2022: İETT öğrenci ve tam ne kadar, kaç TL basıyor? Aylık öğrenci ve abonman akbil fiyatı...

İETT toplu ulaşım ücret tarifesi 2022: İETT öğrenci ve tam ne kadar, kaç TL basıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldı. Son dakika açıklama sonrasında, vatandaşlar yeni öğrenci ve abonman ücretlerini merak ediyor. Aylık öğrenci ve abonman tutarlarını haberimizde derledik. İşte, İETT öğrenci ve tam ne kadar, kaç TL basıyor? Aylık öğrenci ve abonman akbil fiyatı...

İETT öğrenci ve tam ne kadar, kaç TL basıyor? Aylık öğrenci ve abonman akbil fiyatı araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da toplu taşıma araçlarına zam yapıldı İstanbullu yeni fiyat listesini merak ediyor. İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. İşte yeni ücret tablosu...

METRO, METROBÜS, OTOBÜS, TAM VE ÖĞRENCİ KAÇ BASIYOR?

Zam gelmeden önceki fiyatlarda İstanbulkart tam ücreti 4.03 TL, öğrenci 1,96 TL ve sosyal kart 2.88 TL olarak belirlenmişti.

Mavi kartlarda ise tam 316 TL, öğrenci 57,50 TL ve sosyal kart 196 TL olarak şekillenmişti.

Zammın yansıtılmasının ardından bu fiyatlar yüzde 36 artacak.

Artışla birlikte tam 5,48 TL'ye, öğrenci 2.66 TL'ye, sosyal kart ise 3,92 TL'ye çıkacak.

Mavi kartlarda ise tam 429,76 TL'ye, öğrenci 78,20 TL'ye, sosyal kart 266,56 TL'ye yükselecek.

TAKSİ ZAMMI 2022 NE KADAR OLDU?

UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.

Yeni zamla birlikte taksi açılış ücreti, kısa mesafe ücreti ve mesafe tarifesi de değişiklik gösterdi.

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ VE KISA MESAFE NE KADAR OLDU?

Zam öncesi taksimetre açılış ücreti 5,55 kuruştu. Ayrıca yolculuk başına minimum ücret 14,50 TL olarak ödeniyordu. Zam kararıyla birlikte bu oran da artış gösterdi. Zamlı tarifeye göre taksi açılış ücreti 5,55 kuruştan 7 TL'ye yükseldi. Kısa mesafe ücreti ise 14 lira 50 kuruştan 20 liraya çıktı. Zamlı tarife yıl başından itibaren geçerli olacak.

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