İETT toplu ulaşım ücret tarifesi 2022: İETT öğrenci ve tam ne kadar, kaç TL basıyor? Aylık öğrenci ve abonman akbil fiyatı...

İETT öğrenci ve tam ne kadar, kaç TL basıyor? Aylık öğrenci ve abonman akbil fiyatı araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da toplu taşıma araçlarına zam yapıldı İstanbullu yeni fiyat listesini merak ediyor. İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. İşte yeni ücret tablosu...

METRO, METROBÜS, OTOBÜS, TAM VE ÖĞRENCİ KAÇ BASIYOR?

Zam gelmeden önceki fiyatlarda İstanbulkart tam ücreti 4.03 TL, öğrenci 1,96 TL ve sosyal kart 2.88 TL olarak belirlenmişti.

Mavi kartlarda ise tam 316 TL, öğrenci 57,50 TL ve sosyal kart 196 TL olarak şekillenmişti.