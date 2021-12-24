24 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2021
ABONE OL
Van’da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre: Van'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA