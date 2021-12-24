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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: e-Tebligat ile 2021 yılında 1 milyar TL tasarruf sağlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: e-Tebligat ile 2021 yılında 1 milyar TL tasarruf sağlandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, e-Tebligat uygulaması sayesinde 2021 yılında 1 milyar TL tasarruf sağlandığını açıkladı. Kira uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulması konusunda da çalıştıklarını kaydeden Bakan Gül, "Özellikle basit bir kira tespit davasının bile 7-10 yıl sürmesi gerçekten kabul edilemez bir durum" dedi.

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