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Başkan Recep Tayyip Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

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