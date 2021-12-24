Son dakika: AK Parti ilçe binasının önüne bomba bırakıldı! Eşkal belirlendi, yakalanması an meselesi...
AK Parti Zeytünburnu İlçe Başkanlığı önüne bir koli içinde zaman ayarlı ve parça tesirli bomba düzeneği bırakıldı. AK Parti teşkilatını hedef alan hain tuzak için kapsamlı araştırma başlatıldı. Bombayı kurduğu düşünülen şahsın robot resimleri çizildi. Yakalanması an meselesi olan şüpheli her yerde aranıyor.
Zeytinburnu AK Parti ilçe binasının önüne bırakılan ve bomba uzmanlarınca imha edilen karton kolinin içindeki düzeneğin, zaman ayarlı ve parça tesirli bomba olduğu ortaya çıktı. Olayla bağlantılı 1 kişi güvenlik birimlerince her yerde aranıyor.
Zeytinburnu AK Parti ilçe binasının önüne Salı günü gece saatlerinde bırakılan karton kutu, polisi alarma geçirmişti. Kutuda kurulu bir düzenek fark eden özel kıyafet giyen bomba imha uzmanları paketi kontrollü şekilde uzaktan fünyeyle patlatmıştı.
ZAMAN AYARLI, PARÇA TESİRLİ BOMBA DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ
Kontrollü patlatmanın ardından polis ekiplerince incelenen pakete ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, imha edilen kutudaki düzeneğin parça tesirli, el yapımı ve zaman ayarlı patlayıcı olduğu belirlendi. Uzman ekiplerce İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nda detaylı şekilde incelenen patlayıcıyla bağlantılı olduğu sanılan ve kutuyu bina önüne bırakan 1 kişi tespit edildi. Söz konusu caddenin bulunduğu bölgedeki kameralar ayrıntılı olarak izleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirlendi.
OLAYIN ARKASINDAKİ ÖRGÜT ARANIYOR
Belirlenen eşkale uygun robot resmi çizilen 'şüpheli' her yerde aranırken, saldırı talimatını verenlerin kim ya da kimler olduğu güvenlik birimlerince çok yönlü olarak araştırılıyor.
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