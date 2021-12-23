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İstanbul okullar tatil mi? 24 Aralık İstanbul kar tatili olacak mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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İstanbul okullar tatil mi? 24 Aralık İstanbul kar tatili olacak mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

İstanbul kar tatili olacak mı? 24 Aralık İstanbul okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması öğrencilerin merakla beklediği konuların başında geliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli İstanbul’da kar tatili olup olmayacağını araştırıyor. İstanbul’un birçok noktasında yoğun kar yağışı başladı. Soğuk hava ve kar yağışının etkili olmasıyla birlikte İstanbul yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Gözler İstanbul Valiliği kar tatili açıklamasına çevrildi. Peki; İstanbul’da okullar yarın 24 Aralık tatil mi? İstanbul kar tatili hakkında merak edilen bilgiler haberimizde!

İstanbul okullar tatil mi? 24 Aralık İstanbul kar tatili olacak mı? İstanbul genelinde kar tatili olup olmayacağı öğrencilerin ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okullarda tatil kararı alınıp alınmadığı merak ediliyor. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da akşam saatlerine kadar kar yağışı etkili olacak. Peki; 24 Aralık Cuma İstanbul'da okullar tatil mi?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 24 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL'DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

İstanbul'da kar yağışı son 2 gündür yer yer etkili olurken bazı ilçeler beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışının akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

ANADOLU YAKASI BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağısı belli noktalarda etkisini gösterdi. İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı. Beyaza bürünen İstanbul'un Anadolu yakası drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle bazı bölgeler adeta beyaza büründü. Daha önce yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezlerinde de etkisini gösterdi. İstanbul Pendik'te de aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle evlerin çatılarını ve yeşil alanlar beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu bölgeler havadan drone ile görüntülendi.

Ayfer Keçeciler," İstanbul'a kar yağması çok güzel bir şey en azından temiz hava olması çevremizin daha temiz gözükmesi ve doğaya güzel bir görünüm ve güzel bir görüntü olması birde Aydos ormanlarına kar çok güzel yakışıyor. Karı gördüğümüzde çok mutlu ve sevinçli oluyoruz çok mutlu oldum. Ben karı çok seviyorum kendi adıma çok mutlu oldum" dedi.

Çamlıca, Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken, Başakşehir'deki yoğun yağış nedeniyle yol kenarlarında beyaz örtü oluştu. Belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Esenyurt'ta da hafif etkili olan kar yağışı nedeniyle araçların üzerinde kar birikti.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Bu arada vatandaşlar, kar manzarasıyla fotoğraflar çektirdi.

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