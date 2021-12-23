Son dakika: Başkan Erdoğan Kırgızistan Devlet Başkanı Caparov ile görüştü
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi trafiği... İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Kırgızıstan Devlet Başkanı Sadır Caparov ile görüştü. Yapılan ikili görüşmede Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğu vurgusuna dikkat çekildi. Detaylar haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıldönümünü tebrik etti. Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmakla her daim iftihar edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 30 yılda Türk-Kırgız ilişkilerinin ortak tarih, kültür ve kardeşlik ilişkileri temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı gelişme kaydettiğini dile getirdi.
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