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Başkan Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü

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Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Başkan Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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