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Muhalefet ve fondaş medyanın algısı elinde patladı! Gerçeklerin görüntüsü ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Muhalefet ve fondaş medyanın algısı elinde patladı! Gerçeklerin görüntüsü ortaya çıktı

Gelecek Partili Selçuk Özdağ ile sözde gazeteci Barış Pehlivan'ın "AKP’li bakanın eşine 30’dan fazla polis ve 9 araçla koruma" iftirasına İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, "Karakteri de bayağı olan bir adam, Selçuk Özdağ, bir iftirada bulunuyor. Ardından sözde “gazeteci” Barış Pehlivan da iftiranın peşinden gidiyor… Bakalım iftiralarının aslı neymiş?" sözleriyle gerçeği gözler önüne serdi.

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin'in açıklaması şu şekilde:

Karakteri de bayağı olan bir adam, Selçuk Özdağ bir iftirada bulunuyor.
Ardından "gazeteci" Barış Pehlivan da iftiranın peşinden gidiyor...


Bakalım iftiralarının asla neymiş?
Sayın Bakanımızın eşi;
19 Aralık 2021 saat 19.00'da TK2178 sefer sayılı İstanbul-Ankara uçağında bir koruması ile seyahat ediyor. Havalimanında, kendisini bir tek koruma arkadaş karşılıyor. Bİr araba, bir koruma ve bir şoförle saat 20.31'de havalimanından ayrılıyorlar.


Bİr ara bilgi; TK2178 sefer sayılı uçakta İçişleri Bakanımızın eşinin haricinde, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ve Moldova Heyeti ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bürokratların da yer aldığı toplam 21 VIP yolcu seyahet ediyor.
Aynı saatlerde Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile beraberinde 5 kişilik bir heyetin yer aldığı, TK7757 sefer sayılı Bakü-Ankara uçağı iniş yapıyor. VIP Terminali önünde kendilerini bekleyen 4 araç ve Azerbaycan Büyükelçiliği'nden gelen kalabalık grup ile ve saat 20.31'de havalimanından ayrılıyorlar.

Yine aynı saatlerde Dışişlleri Bakanımız ve Malezya Dışişleri Bakanı ile beraberindeki heyeti almak üzere Havalimanı VIP Terminali önünde araçlar hazır bulunuyor.
VIP Terminalini kullanan, Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün de iftiranın sahibi Selçuk Özdağ da iyi bilir ki; Esenboğa Havalimanı VIP Terminali önünde VIP yolcuları almak için gelen araçlardan ötürü zaman zaman yoğunluk oluşur.


Yani ortada, ne Selçuk Özdağ'ın iftira attığı gibi; Sayın Bakanımızın eşini almaya gelen 9 araç ne de yanında onlarca koruma var.

Selçuk Özdağ'ın "bu kadın" diyerek nezaketten yoksun üslubu ile "mal bulmuş mağribi gibi" attığı iftiranın ve her iftiraya aynı şekilde koşan sözde "gazeteci" Barış Pehlivan'ın iddiasının aslı budur.


Yazıklar olsun... Her olayı, ısrarla ve karakterden yoksun bir üslupla hükümete iftira için kullanan zihniyetinize...

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