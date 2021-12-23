Muhalefet ve fondaş medyanın algısı elinde patladı! Gerçeklerin görüntüsü ortaya çıktı



Yani ortada, ne Selçuk Özdağ'ın iftira attığı gibi; Sayın Bakanımızın eşini almaya gelen 9 araç ne de yanında onlarca koruma var.

Selçuk Özdağ'ın "bu kadın" diyerek nezaketten yoksun üslubu ile "mal bulmuş mağribi gibi" attığı iftiranın ve her iftiraya aynı şekilde koşan sözde "gazeteci" Barış Pehlivan'ın iddiasının aslı budur.