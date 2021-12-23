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Bursa deprem son dakika! 23 Aralık Bursa'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Bursa deprem son dakika! 23 Aralık Bursa’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Bursa'da deprem... Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 3.9 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilege göre, 23 Aralık son depremler listesi...

Bursa'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 14.15'te yerin 3.9 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

İşte son depremler listesi:

SON DEPREMLER (23 ARALIK 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.23 14:15:26 40.2275 29.0468 3.9 -.- 2.8 -.- OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2021.12.23 13:19:16 39.1258 27.4558 2.4 -.- 1.6 -.- HAMZAHOCALI-KINIK (IZMIR) İlksel
2021.12.23 13:14:34 39.2317 34.0193 5.0 -.- 1.2 -.- KARINCALI-(KIRSEHIR) İlksel
2021.12.23 13:06:53 38.4305 39.1993 12.3 -.- 1.7 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.12.23 12:35:25 37.2773 31.8173 0.0 -.- 2.0 -.- DEGIRMENLIK-AKSEKI (ANTALYA) REVIZE01 (2021.12.23 12:35:24)
2021.12.23 12:32:58 37.1967 37.4005 0.0 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.12.23 12:31:18 37.0777 28.4075 4.7 -.- 2.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.23 11:49:37 37.2508 28.7463 7.9 -.- 1.8 -.- YORUKOGLU-(MUGLA) İlksel
2021.12.23 11:42:24 38.1045 28.2055 13.8 -.- 0.8 -.- MENDERES-BEYDAG (IZMIR) İlksel
2021.12.23 11:02:39 39.2617 40.7050 8.1 -.- 2.4 -.- CEVRELI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2021.12.23 10:37:37 36.9510 39.2370 29.5 -.- 2.6 -.- AYRANCI-(SANLIURFA) İlksel

2021.12.23 09:40:57 36.5403 30.4588 4.9 -.- 2.5 -.- BEYCIK-KEMER (ANTALYA) İlksel
2021.12.23 09:22:03 37.8723 26.9548 8.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.23 07:34:37 37.9143 27.1035 7.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.23 07:30:11 38.9290 43.5722 13.3 -.- 2.0 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2021.12.23 07:26:28 34.8543 24.3308 6.5 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.23 07:18:33 38.0767 30.3983 5.0 -.- 1.5 -.- ILEYDAGI-ULUBORLU (ISPARTA) İlksel

2021.12.23 06:47:26 36.5207 27.7932 5.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.23 06:28:15 40.7972 29.2100 8.3 -.- 1.1 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2021.12.23 06:10:07 38.8945 43.5463 9.7 -.- 1.6 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2021.12.23 05:58:45 40.1762 31.7400 7.9 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.12.23 05:48:53 38.1963 42.6177 5.0 -.- 1.8 -.- ELMACIK-HIZAN (BITLIS) İlksel
2021.12.23 05:32:24 38.2168 30.0150 5.0 -.- 1.9 -.- ISHAKLI-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2021.12.23 05:24:12 38.2387 29.9943 5.0 -.- 2.2 -.- GUMUSSU-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2021.12.23 05:12:12 37.8158 29.6205 9.2 -.- 1.2 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2021.12.23 05:11:22 35.1245 25.2085 4.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.23 05:03:26 39.3503 27.7110 18.4 -.- 1.6 -.- TABANLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2021.12.23 04:42:59 37.8722 27.2178 8.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.23 04:41:05 40.1883 31.7227 7.0 -.- 1.7 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.12.23 04:40:59 40.1677 28.9573 8.9 -.- 1.2 -.- DAGYENICE-NILUFER (BURSA) REVIZE01 (2021.12.23 04:41:05)

2021.12.23 04:23:28 37.5377 29.8205 5.0 -.- 1.0 -.- BAYIRBASI-YESILOVA (BURDUR) REVIZE01 (2021.12.23 04:23:28)
2021.12.23 04:21:59 38.8757 43.5545 5.0 -.- 1.7 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2021.12.23 04:20:40 36.4453 27.8393 13.0 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.23 03:58:06 38.2543 29.9918 5.3 -.- 2.2 -.- GUMUSSU-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2021.12.23 03:57:48 39.2793 33.2663 8.0 -.- 2.2 -.- EGRIBASAN-BALA (ANKARA) İlksel
2021.12.23 03:43:06 38.2682 30.0960 6.0 -.- 1.3 -.- KIZILOREN (AFYONKARAHISAR) İlksel

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