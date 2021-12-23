Bursa deprem son dakika! 23 Aralık Bursa’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Bursa'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 14.15'te yerin 3.9 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

İşte son depremler listesi: