Meteoroloji son dakika: İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek?

İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük ve 5 günlük hava durumu raporu paylaşıldı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı kentte güzel manzaralara sebep olurken, İstanbul halkı kar yağışının ne kadar süreceğini araştırmaya başladı. Meteoroloji'den aldığımız verilere göre, İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

İSTANBUL KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji'nin yayımladığı verilere göre, İstanbul'da kar yağışı 23 Aralık Perşembe günü saat 15.00'e kadar etkisini gösterecek. İlerleyen saatlerde ise çok bulutlu hava hakim olacak.

İşte İstanbul 5 günlük hava durumu: