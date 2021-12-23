Meteoroloji son dakika: İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek?
İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un bazı bölgelerinde görülen kar yağışı bugün kent genelinde etkisini sürdürüyor. İstanbul'da kar yağışı şiddetini artırırken, İstanbullular kar yağışının kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İşte İstanbul kar yağışı ile ilgili son açıklamalar...
İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük ve 5 günlük hava durumu raporu paylaşıldı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı kentte güzel manzaralara sebep olurken, İstanbul halkı kar yağışının ne kadar süreceğini araştırmaya başladı. Meteoroloji'den aldığımız verilere göre, İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
İSTANBUL KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Meteoroloji'nin yayımladığı verilere göre, İstanbul'da kar yağışı 23 Aralık Perşembe günü saat 15.00'e kadar etkisini gösterecek. İlerleyen saatlerde ise çok bulutlu hava hakim olacak.
İşte İstanbul 5 günlük hava durumu:
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul 5 günlük hava durumu raporuna göre, 24 Aralık Cuma parçalı bulutlu, 25 Aralık Cumartesi az bulutlu, 26 Aralık Pazar ve 27 Aralık Pazartesi parçalı bulutlu hava görülecek.
SOĞUK HAVA GELİYOR!
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22.12.2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların 21.12.2021 Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Salı ve Cuma günleri arasında bazı büyükşehirlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları;
ANKARA -9/-2
İSTANBUL 0/6
İZMİR 5/14
KONYA -12/0
SAMSUN 1/10
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