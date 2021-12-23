Alaeddin Yavaşca öldü mü? 652 beste ile 256 ödüle sahip Alaeddin Yavaşca kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Alaeddin Yavaşca öldü mü? Klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşça, 652 beste ile 256 ödüle sahiptir. Aynı zamanda hekim de olan Yavaşça ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından "Alaeddin Yavaşça öldü mü" soruları gündeme geldi Alaeddin Yavaşça'nın hayat hikayesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Alaeddin Yavaşça öldü mü? Alaeddin Yavaşca kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...
Alaeddin Yavaşca öldü mü? TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, sosyal medya hesabından Alaeddin Yavaşça ile ilgili paylaşım yaptı. Bu gelişmelerin ardından internet üzerinde "Alaeddin Yavaşça öldü mü" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Alaeddin Yavaşça öldü mü? Alaeddin Yavaşca kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte son gelişmeler...
ALAEDDİN YAVAŞÇA ÖLDÜ MÜ?
Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yaşında hayatını kaybetti.
TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, usta sanatçının vefatını sosyal medya hesabından, "Sanatkar, icracı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, bugün hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin." ifadeleriyle duyurdu.
ALAEDDİN YAVAŞÇA KİMDİR?
Alaeddin Yavaşça, 1 Mart 1926 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesini bitirdi ve Haseki Hastanesi 1. Kadın Doğum Mütehassısı olarak mesleki görevine başladı. 1985 yılından başlayarak, hekimlik görevini bıraktığı 1990 yılına kadar Haseki Hastanesi Başhekimliğini yaptı.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın musiki hayatı, daha 8 yaşındayken Batı musikisi keman dersleri ile başlamıştır. İstanbul'a gittikten sonra, Sadettin Kaynak, Münir Nurettin Selçuk, Dr.Suphi Ezgi, Hüseyin Sadeddin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mesut Cemil, Ekrem Karadeniz, Süleyman Ergüner, Dr. Selahaddin Tanur gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuvarı İleri Türk Müziği Konservatuvarı, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosunda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye Radyolarında ve TRT bünyesinde Danışma, Denetleme ve Repertuvar kurullarında önemli görevler almış, 1967'den bu yana solistliği yanında koro yöneticiliği de yapmıştır.
Türk Musikisinde, Devlete bağlı ilk Konservatuvarının kurucuları arasında yer almış, 1976'dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın Yönetim Kurulunda ve öğretim kadrosunda çalışmıştır. Konservatuvar, YÖK (Yükseköğretim Kurulu) yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesine bağlandıktan sonra 1990'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Profesörlüğüne atanmış ve Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı'na getirilmiştir. Onur Akay, Bekir Ünlüataer ve Umut Akyürek gibi genç neslin başarılı Türk sanat müziği sanatçılarının da hocasıdır.
İcracılığı yanında 140 civarında beste, semai, şarkı, çocuk şarkıları, çeşitli saz eserleri (peşrev, saz semai, medhal, etüd), dini sahada da mevlevi ayini ve ilahi formunda besteleri vardır.
1950'li yıllardan bu yana yurt içi ve yurt dışı birçok konserler vermiştir. Yurt dışı konserler için iki defa Amerika Birleşik Devletleri'ne davet edilmiş ve 5 konser vermiştir. 1988 yılında BBC'nin, Londra Queen Elizabeth Hall'da tertiplediği 'Müzik Festivali'ne davet edilmiş, orada da 3 konser, ayrıca Almanya'da Berlin, Köln, Hamburg ve Aachen'de muhtelif konserler vermiştir. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın bir uzun çaları (LP), 25 adet 78'lik plağı, 15 adet 45'lik plağı mevcuttur.
Kendisine 1991 yılında 'Devlet Sanatçısı' unvanı verildi. Ayten Yavaşca ile evlidir. Sanatçının adı 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Boğazı'nda sefer yapan vapura verilmiştir. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Vapuru İstanbul boğaz hattında seferlerine devam etmektedir. Ayrıca Yavaşca'nın Kilis'te doğup büyüdüğü tarihi ev, "Alaeddin Yavaşca Müze Evi" adı ile müzeye dönüştürülmüştür.
"Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok/Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok" sözlerinin bestecisi usta sanatçı, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.
Yavaşca, eserlerinin 82'sini görev yaptığı hastanelerde besteledi.
Alaeddin Yavaşça 23 Aralık 2021 tarihinde 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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