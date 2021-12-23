Alaeddin Yavaşca öldü mü? 652 beste ile 256 ödüle sahip Alaeddin Yavaşca kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Alaeddin Yavaşca öldü mü? TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, sosyal medya hesabından Alaeddin Yavaşça ile ilgili paylaşım yaptı. Bu gelişmelerin ardından internet üzerinde "Alaeddin Yavaşça öldü mü" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Alaeddin Yavaşça öldü mü? Alaeddin Yavaşca kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte son gelişmeler...

ALAEDDİN YAVAŞÇA ÖLDÜ MÜ?

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yaşında hayatını kaybetti.

TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, usta sanatçının vefatını sosyal medya hesabından, "Sanatkar, icracı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, bugün hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin." ifadeleriyle duyurdu.

ALAEDDİN YAVAŞÇA KİMDİR?

Alaeddin Yavaşça, 1 Mart 1926 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesini bitirdi ve Haseki Hastanesi 1. Kadın Doğum Mütehassısı olarak mesleki görevine başladı. 1985 yılından başlayarak, hekimlik görevini bıraktığı 1990 yılına kadar Haseki Hastanesi Başhekimliğini yaptı.