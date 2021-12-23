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Hazine ve Maliye Bakanlığından Can Ataklı'nın asılsız iddialarına yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Hazine ve Maliye Bakanlığından Can Ataklı’nın asılsız iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığından Korkusuz Gazetesi köşe yazarı Can Ataklı'nın iddialarına ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, "Söz konusu bu yazı en hafif tabir ile 'medya tetikçiliği'dir" denildi.

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