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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. Fuat Oktay'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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