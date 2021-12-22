Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilde kar yağışının etkili olacağı uyarısı gelmişti. Trabzon ve Rize'de sabah saatlerinde etkili olan yağışlar sonrasında okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

TRABZON'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR...

Trabzon'un yüksek kesimleri ve kent merkezinde kar etkili olmaya başladı. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından başlayan rüzgar ve yağmur, akşama doğru yerini kara bıraktı.