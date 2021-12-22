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Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 22.12.2021
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Trabzon ve Rize’de yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Trabzon ve Rize’de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı karadeniz ve doğu anadolu bölgesinde etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışının aralıksız sürdüğü illerden kar tatili haberi geliyor. Trabzon ve Rize'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı sonrasında veliler ve öğrenciler okulların tatili olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilde kar yağışının etkili olacağı uyarısı gelmişti. Trabzon ve Rize'de sabah saatlerinde etkili olan yağışlar sonrasında okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

TRABZON'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR...

Trabzon'un yüksek kesimleri ve kent merkezinde kar etkili olmaya başladı. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından başlayan rüzgar ve yağmur, akşama doğru yerini kara bıraktı.

Kısa sürede beyaza bürünen kent merkezinin yanı sıra ilçelerde yüksek rakımlı bazı mahallelerin yolları ulaşıma kapandı.15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki "Trabzon" yazısı önünde fotoğraf çektiren vatandaşlar, mevsimin ilk karının tadını çıkardı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı öncesinde hazırlıkların başladığını belirterek, 200 iş makinesi, 12 kar küreme motoru ve 500 personelin karla mücadele çalışmaları için görevlendirildiğini açıkladı.

TRABZON VE RİZE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların kar tatili olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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