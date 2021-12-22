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Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatili mi? 23 Aralık Perşembe günü Samsun'da okullar tatil mi? Samsun Valiliği...

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Giriş Tarihi: 22.12.2021
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Samsun ve Ordu’da yarın okullar tatili mi? 23 Aralık Perşembe günü Samsun’da okullar tatil mi? Samsun Valiliği...

Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatili mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz bölgesinde kar yağışının etkili olacağı duyurulmuştu. Samsun ve Ordu'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatili mi? 23 Aralık Perşembe günü Samsun'da okullar tatil mi? Samsun Valiliği...

Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatili mi? 23 Aralık Perşembe günü Samsun'da okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok bölgede etkisini gösteren kar yağışı sonrasında kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Samsun ve Ordu'da etkili olan yağış sonrasında gözler Valilikler tarafından gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. İşte, Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatili mi? 23 Aralık Perşembe günü Samsun'da okullar tatil mi? Samsun Valiliği...

SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA...

Karadeniz Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Samsun'a Kar yağdı. Samsun- Sinop kara yolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama oldu. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yürüttüğü güzergahta kazalar da oldu. Yetkililer, sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve çevresi için zirai don uyarısında bulunurken, çiftçilerden tedbirli olmaları istendi.

ORDU'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Ordu'da, karla mücadele çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi süresince 423 iş makinesi ve 491 personel ile kar ile mücadele yapacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kış mevsiminin etkili olduğu ilçelerde, karla mücadele çalışmalarına başladı. Özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışları sonrası bazı ilçelerde kar kalınlığı 30 santime ulaştı.

Kar yağışının gerçekleştiği mahalle ve grup yollarına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

SAMSUN VE ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİLİ Mİ?

Samsun ve Ordu'da okulların tatili olduğuna dair henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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