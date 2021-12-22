Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatili mi? 23 Aralık Perşembe günü Samsun'da okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok bölgede etkisini gösteren kar yağışı sonrasında kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Samsun ve Ordu'da etkili olan yağış sonrasında gözler Valilikler tarafından gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. İşte, Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatili mi? 23 Aralık Perşembe günü Samsun'da okullar tatil mi? Samsun Valiliği...

SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA...

Karadeniz Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Samsun'a Kar yağdı. Samsun- Sinop kara yolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama oldu. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yürüttüğü güzergahta kazalar da oldu. Yetkililer, sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.