Bedelli askerlik yerleri 2022 ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücreti parası değişti mi, ne kadar? Sevk tarihi...
Bedelli askerlik yerleri 2022 ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayının son günlerine geldiğimiz dönemde Milli Savunma Bakanı bedelli askerlik için detayları açıkladı. Ücretlerini ödeyen vatandaşlar askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, Bedelli askerlik yerleri 2022 ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücreti parası değişti mi, ne kadar? Sevk tarihi...
Bedelli askerlik yerleri 2022 ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücreti parası değişti mi, ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında başvurular tamamlanmıştı. Askerlik yerini merak edenler detayları merak ediyor. İşte, Bedelli askerlik yerleri 2022 ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücreti parası değişti mi, ne kadar? Sevk tarihi...
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik yerleri için henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Türkiye'de askerlik halen erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak uygulanıyor. Bedelli askerlik 2019 yılında 31 bin 343 lira iken, günümüzde 43 bin 150 liraya kadar yükseldi. Bedelli askerlik ücretinin 2022 yılında 46 bin lirayı aşması bekleniyor. Ancak 2022 bedelli askerlik ücreti henüz netleşmedi.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENİYOR?
Bedelli askerlik ücretleri her yıl TSK'daki en düşük maaş olan Asteğmen maaşının 6 katı olarak belirleniyor. Yine dövizli askerlikte de kur, ödeme yapılan günün Merkez Bankası kur oranı üzerinden uygulanıyor.
BEDELLİ ASKERLİKTE KIŞLA ZORUNLU MU?
2011 ve 2014'teki uygulamalarda kışla zorunluluğu yoktu. 2018'deki uygulamada ise askerler 21 gün temel eğitim almışlardı. Son kanuna göre ise yükümlüler bir aylık temel eğitimden geçiyor.
BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?
Bedeli askerlik toplam 21 gündür. Bedelli askerlik için 2020 yılında başvuruda bulunarak ücretlerini ödeyenlerin 2021 yılı görev tarihleri şöyle:
a) 01, 02, 03 Nisan 2021
b) 13, 14, 15 Mayıs 2021
c) 17, 18, 19 Haziran 2021
BEDELLİ ASKERLİK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?
Bedelli askerlik uygulamasından, askerlik yaşına gelmiş ve askerlik yapmasına engel bir durum bulunmayan tüm askerlik yükümlüsü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler yararlanabilmektedir. Böylece, bedelli askerlik yaş sınırı artık ortadan kaldırılmıştır.
Bedelli askerlikten, askerlik çağına gelmiş, askerliğini yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmayan, bakaya durumunda olmayan, yoklama tarihi itibariyle yoklama kaçağı durumuna düşmeyen askerlik yükümlüsü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler yararlanabilir. Bu koşulları sağlayan ve Kanun ile belirlenen hesaplama usulüne göre belirlenen bedelli askerlik ücretini ödeyen kişiler, bedelli askerlik uygulaması kapsamında 1 aylık temel askerlik eğitimini almak üzere silah altına alınırlar. Bu temel eğitim tamamlandıktan sonra ise yükümlüler vatan hizmeti olan askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılırlar.
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