Bedelli askerlik yerleri 2022 ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücreti parası değişti mi, ne kadar? Sevk tarihi...

2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Türkiye'de askerlik halen erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak uygulanıyor. Bedelli askerlik 2019 yılında 31 bin 343 lira iken, günümüzde 43 bin 150 liraya kadar yükseldi. Bedelli askerlik ücretinin 2022 yılında 46 bin lirayı aşması bekleniyor. Ancak 2022 bedelli askerlik ücreti henüz netleşmedi.