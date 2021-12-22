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TBMM Başkanı Şentop Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü

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Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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TBMM Başkanı Şentop Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü

Son dakika haberleri... Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile görüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

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