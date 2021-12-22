TBMM Başkanı Şentop Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü
Son dakika haberleri... Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile görüştü.
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