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SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını açıkladı | 22 Aralık koronavirüs tablosu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını açıkladı | 22 Aralık koronavirüs tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç kişi vefat etti? İşte Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

SAĞLIK BAKANI KOCA: SALGININ SEYRİNİ AŞI DEĞİŞTİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Tukovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız.'' ifadelerini kullandı.

21 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

20 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

19 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

18 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

17 ARALIK

16 ARALIK

15 ARALIK

14 ARALIK

13 ARALIK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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