İstanbul kar yağışı son dakika! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM son açıklamalar...

İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul'a beklenen kar yağışı ile ilgili açıklama gelmişti. Bu gelişmelerin ardından kar yağışının ne zaman ve kaç gün süreceği konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı sürecek mi? İstanbul'da kar yağışı var mı? İşte son açıklamalar...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Avrupa yakasında Sarıyer, Anadolu yakasında ise Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe ve Beykoz'da etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini arttırarak sürdüren yağış nedeniyle yüksek kesimlerde, çatılarda, araçlarda, yol kenarlarında ve ormanlık alanlarda beyaz örtü oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminine göre, 27 Aralık Pazartesi gününe kadar kar yağışı görülmüyor. İstanbul kar yağışı ile ilgili yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.