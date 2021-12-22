İstanbul kar yağışı son dakika! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM son açıklamalar...
Son dakika... İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da dün akşam ve gece saatlerinde bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Gün içerisinde de bazı bölgelerde kar yağışının görülmesinin ardından Meteoroloji ve AKOM açıklamaları yakından takip edilmeye başlandı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı sürecek mi? İstanbul'da kar yağışı var mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...
İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul'a beklenen kar yağışı ile ilgili açıklama gelmişti. Bu gelişmelerin ardından kar yağışının ne zaman ve kaç gün süreceği konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı sürecek mi? İstanbul'da kar yağışı var mı? İşte son açıklamalar...
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Avrupa yakasında Sarıyer, Anadolu yakasında ise Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe ve Beykoz'da etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini arttırarak sürdüren yağış nedeniyle yüksek kesimlerde, çatılarda, araçlarda, yol kenarlarında ve ormanlık alanlarda beyaz örtü oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminine göre, 27 Aralık Pazartesi gününe kadar kar yağışı görülmüyor. İstanbul kar yağışı ile ilgili yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 11°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Az bulutlu
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, -1°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 0°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, -3°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu bu sabah saatlerinde kar yağışlı
KASTAMONU °C, -2°C
Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı
SİNOP °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı
RİZE °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı
AĞRI °C, -3°C
Çok bulutlu
ERZURUM °C, -6°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu
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- İstanbul kar yağışı son dakika! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM son açıklamalar...
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