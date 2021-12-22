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İstanbul kar yağışı son dakika! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM son açıklamalar...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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İstanbul kar yağışı son dakika! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM son açıklamalar...

Son dakika... İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da dün akşam ve gece saatlerinde bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Gün içerisinde de bazı bölgelerde kar yağışının görülmesinin ardından Meteoroloji ve AKOM açıklamaları yakından takip edilmeye başlandı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı sürecek mi? İstanbul'da kar yağışı var mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul'a beklenen kar yağışı ile ilgili açıklama gelmişti. Bu gelişmelerin ardından kar yağışının ne zaman ve kaç gün süreceği konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı sürecek mi? İstanbul'da kar yağışı var mı? İşte son açıklamalar...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Avrupa yakasında Sarıyer, Anadolu yakasında ise Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe ve Beykoz'da etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini arttırarak sürdüren yağış nedeniyle yüksek kesimlerde, çatılarda, araçlarda, yol kenarlarında ve ormanlık alanlarda beyaz örtü oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminine göre, 27 Aralık Pazartesi gününe kadar kar yağışı görülmüyor. İstanbul kar yağışı ile ilgili yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 8°C
Az bulutlu

ADANA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, -1°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 0°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, -3°C
Parçalı bulutlu

BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KASTAMONU °C, -2°C
Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı

RİZE °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı

AĞRI °C, -3°C
Çok bulutlu

ERZURUM °C, -6°C
Çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 0°C
Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

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