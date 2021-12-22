Son dakika: Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen kar başladı! Kar yağışı devam edecek mi? Nerelere kar yağacak?
Son dakika haberleri... İstanbul'da beklenen kar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından öğlen saatlerinde beklenen kar yağışı 16.00 sularında görüldü. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarıları sonrası yağış başladı. İstanbul'da beklenen kar yağışı saatin 16.00'yı göstermesiyle yere düştü.
Detaylar gelecek...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey , iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
SICAKLIKLAR 6 DERECE AZALACAK
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusu ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve dolayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 11°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, -1°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 0°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, -3°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu bu sabah saatlerinde kar yağışlı
KASTAMONU °C, -2°C
Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı
SİNOP °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
RİZE °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, -3°C
Çok bulutlu
ERZURUM °C, -6°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
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