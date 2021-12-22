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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist daha teslim oldu

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Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İkna çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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