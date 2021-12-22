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Son dakika: Başkan Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

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Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Ali Koç’u kabul etti

Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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