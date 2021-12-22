Sinop ve Giresun'da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe Sinop'ta okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı ve buzlanma bazı illerde etkisini artırıyor. Hal böyle olunca kar tatili haberleri son dakika olarak geliyor. Veliler ve öğrenciler gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, Sinop ve Giresun'da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe Sinop'ta okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...

SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI...

Sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı Sinop'u da etkisi altına aldı.Sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı Sinop'ta da etkili oldu. Kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.Yurdu etkisi altına alan soğuk hava Sinop'ta da kendini gösterdi. Havanın kararması ile başlayan kar ortaya doyumsuz görüntüler çıkardı. İlçeler başta olmak üzere kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.