Sinop ve Giresun'da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe Sinop'ta okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
Sinop ve Giresun'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz bölgesinde kar yağışının etkili olacağı duyuruldu. Nitekim bölgeyi etkisini altına alan kar yağışı sonrasında bazı illerde kar kalınlığı gözle görünür şekilde yükselme yaşandı. Hal böyle olunca illerde kar tatili haberleri gelmeye başladı. İşte, Sinop ve Giresun'da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe Sinop'ta okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
Sinop ve Giresun'da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe Sinop'ta okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı ve buzlanma bazı illerde etkisini artırıyor. Hal böyle olunca kar tatili haberleri son dakika olarak geliyor. Veliler ve öğrenciler gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, Sinop ve Giresun'da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe Sinop'ta okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI...
Sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı Sinop'u da etkisi altına aldı.Sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı Sinop'ta da etkili oldu. Kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.Yurdu etkisi altına alan soğuk hava Sinop'ta da kendini gösterdi. Havanın kararması ile başlayan kar ortaya doyumsuz görüntüler çıkardı. İlçeler başta olmak üzere kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
BUGÜN VE YARIN GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Giresun'un Çamoluk ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca bu yerleşim yerlerinde engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayıldı. 23 Aralık Perşembe günü için henüz bir açıklama yapılmadı.
KARADENİZ'DE HAVA NASIL OLACAK?
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
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