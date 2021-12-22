Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Erdoğan: Kur korumalı mevduat sistemi amacına ulaştı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Enflasyondan kurtulmak için Ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Enflasyonu yüzde 7'ye düşüren kimdi? Biz yaptık. Faizi yüzde 4.5'lere düşüren kimdi? Biz yaptık. Sizin tarihiniz yüksek faiz ve enflasyonlarla dolu." dedi. Kur korumalı mevduat sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Mileltimiz bu programı olumlu karşılamış destek vermiş, piyasalar da bu programı desteklemiştir." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
2022 Bütçesi kabul edildi. Meclis Başkamız'dan komisyon başkanımıza, görüşmelerimize katkı veren milletvekillerimize kadar herkese teşekkür ediyorum. Rabbim emneğinizi gayretinizi kabul eylesin.
Sokaklarımız kaosa sürüklenmek istendi. Kaset kumpasıyla partiler dizayn edilmek istendi. Seçimleri etkilemek için akıl dışı yöntemler devreye sokuldu. Askeri darbeyle milli idare çiğnenmek teslim alınmak istendi.
EKONOMİMİZE TUZAKLAR KURULDU
Dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde, ekonomimize sinsi tuzaklar kuruldu. Gece yarıları başlayan finans oyunları başladı. Ambargolar açıkça yapılır hale geldi. Dışardan birileri bu oyunu kurarken, içerden birileri bu oyunun figüranı oldu.
Ekonomik her türlü tuzağı Allah'ın yardımı ve milletimizin gayretiyle engelledik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık.
Enflasyondan kurtulmak için Ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Enflasyonu yüzde 7'ye düşüren kimdi? Biz yaptık. Faizi yüzde 4.5'lere düşüren kimdi? Biz yaptık. Sizin tarihiniz yüksek faiz ve enflasyonlarla dolu. Biz ise halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Şimdi tüm bu birikimin üzerine, yeni bir atılımın içerisindeyiz. Bugüne kadar nasıl anlımızın akıyla çıktıysak, bu defa da istediğimiz neticelere ulaşacağız. Önümüzde engeller yok mu, bu ana muhalefetten büyük engel olur mu? Ama bizim azmimiz ve kararmızın bunların hepsinden üstündür. Yeter ki kardeşliğimize birliğimize sahip çıkalım. Ülkemizdeki bir kesim dışarıdan aldığı destekle bu kardeşliğimizi dinamitleme peşinde. Öyle parmak sallamakla bir yere varmazsınız.
SEÇİM 2023 HAZİRAN'DA
Aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin 2023'te söylüyor, ben 2023 Haziran'da olacağını söylüyorum. Bu yatıyor kalkıyor erken seçim diyor. Burası hukuk devletidir. Seçim Haziran 2023'te yapılacaktır.
TÜRKİYE KAZANACAK, TÜRK MİLLETİ KAZANCAK AMA SİZ KAYBEDECEKSİNİZ
Buradan manşetlerle iktidar devirmeye alışmış gazeteci kılıklılara sesleniyorum. Buradan darbe heveslilerine sesleniyorum. Buradan terörle, tehditle siyaseti dizayn etmeye çalışanlara sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Bu milletin ayağına pıranga vuramayacaksınız. Ya millet iradesini kabullenecek, milletle beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türkiye kazanacak, Türk Milleti kazancak ama siz kaybedeceksiniz.
Yıllarca seçim meydanlarında beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını söyledik. Yağan yağmurda beraber ıslandığımız gibi açan güneşte de beraber ısınacağız. Her ferdiyle milletimizin tamamını seviyoruz. 84 milyonun tamamını bağrımıza basıyoruz. Eksiğimiz noksanımız olabilir, ama niyetmizden gayretimizden, ülkeye kazandırdığımız eserlerin büyüklüğünden kimsenin şüphesi olamaz. Ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yaptımızı, nereye ulacağımızı biliyoruz. İnşallah varacağımız yer asırlık değişiklikler yapacak bir yerdir.
Ekonomide yaşananlar sadece bizim ülkemiz özelinde değildir. Dünyadaki finansal kriz 2008'de başlamış salgınla beraber gün yüzüne çıkmıştır. Biz Türkiye'nin güçlü alt yapı üzerinde bu süreci en iyi şekilde götürmek için çaba harcıyoruz. Türkiye önümüzdeki yüz yılı oluşturacak treni kaçırmayacak. Hatta bu trenin son vagonunda değil 1. sınıfında yer alacağız.
KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ
Dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Mileltimiz bu programı olumlu karşılamış destek vermiş, piyasalar da bu programı desteklemiştir.
Biz terör örgütü elebaşlarını inlerinde ezdiğimizde yüzü düşmüştü. Bugün de Türkiye ekonomisi kur üzerinden saldırıya uğrarken yüzü gülenlerin, yeni sistemle bu oyun bozulurken yine yüzleri düşüyor.
Dün çıkmış birisi, 'kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı' diyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı benim milletim en kısa zamanda verecek. Ya siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. Size bu dönemde arka çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın. Sizin buna ne aklınız yeter ne gücünüz yeter. Milletimiz ne diyor, ne istiyor ona bakacak, ona göre yolumuza devam edeceğiz.
Yatırıma istihadama davet ediyoruz. Kamu işçilerine memurlarına yapılan toplu sözleşmeleri enflasyon farkıyla garanti altına aldık. Asgari ücrete yüzde 50 indirim yaptık. Asgari ücreti vergi dışı bıraktık. Memurlarımız dahil tüm çalışanların asgari ücrete kadarki ücretlerini aynı kapsama aldık. Yine memurlarımıza söz verdiğimiz 3600 ek gösterge uygulamasını önümüzdeki yıl içerisinde hayata geçiriyoruz.
Bir müjde de orman işçilerimize vermek istiyorum. 2022 üretim işlerinin birim fiyatlarını yıllık ortalama yüzde 51 oranında artıyoruz.
Ülkemizde bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle çiftimiz üretimde düşüklük yaşamıştır. 651 bin çiftçimize kuraklık desteği veriyoruz. Amacımız çiftçilerimizin yanında olmaktır.
Önümüzdeki dönemde eğitim ve kültür, önceliklerimizin ilk sıralarında yer alacaktır. 7 yıl aradan sonra milli eğitim şurasını topladık. Şurada çok önemli kararlar alındı. Organize sanayi bölgelerimizin tamamında mesleki eğitim verme sözü vermiştik. Artık ülkemizin organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitimler hayata geçmiştir.
Mesleki eğitimdeki çırakların asgari ücretin 3'te birini biz ödüyoruz. Mesleki eğitimin son sınıfındaki kalfaların asgari ücretin yarısı kadar ücret almalarını temin ediyoruz. Meslek liselerimizde üretilen ürünlerden biri de hızlı antijen kitidir. Bu kitin kullanım onayı alındıktan sonra okullarda kullanılmaya başlanacaktır.
Kütüphanesiz okul kalmayacak projemizde devam ediyor. Bu ayın sonunda kütüphanesi olmayan okul kalmayacak.
Avrupa ülkelerinde kapanmalar başladı. Hamdolsun biz güçlü sağlık sistemimiz neticesinde rahat geçiriyoruz.
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