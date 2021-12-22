Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Erdoğan: Kur korumalı mevduat sistemi amacına ulaştı

Yıllarca seçim meydanlarında beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını söyledik. Yağan yağmurda beraber ıslandığımız gibi açan güneşte de beraber ısınacağız. Her ferdiyle milletimizin tamamını seviyoruz. 84 milyonun tamamını bağrımıza basıyoruz. Eksiğimiz noksanımız olabilir, ama niyetmizden gayretimizden, ülkeye kazandırdığımız eserlerin büyüklüğünden kimsenin şüphesi olamaz. Ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yaptımızı, nereye ulacağımızı biliyoruz. İnşallah varacağımız yer asırlık değişiklikler yapacak bir yerdir.

Ekonomide yaşananlar sadece bizim ülkemiz özelinde değildir. Dünyadaki finansal kriz 2008'de başlamış salgınla beraber gün yüzüne çıkmıştır. Biz Türkiye'nin güçlü alt yapı üzerinde bu süreci en iyi şekilde götürmek için çaba harcıyoruz. Türkiye önümüzdeki yüz yılı oluşturacak treni kaçırmayacak. Hatta bu trenin son vagonunda değil 1. sınıfında yer alacağız.