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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Basın mensuplarının çalışma şartlarını iyileştirmek için çalışıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Basın mensuplarının çalışma şartlarını iyileştirmek için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın mensuplarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, meslek hayatlarında kolaylaştırılması, mesleki gelişimlerine katkı sunulması ve mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırılması için birçok faaliyet ve proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

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