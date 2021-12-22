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Başkan Erdoğan böyle seslendi: Başaramayacaksınız! Türk milleti kazanacak, siz kaybedeceksiniz

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Giriş: 22.12.2021 12:44
Güncelleme:22.12.2021 12:44
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Buradan manşetlerle hükümet devirip hükümet kurmaya alışmış akademisyenlere, gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, siyaset kurumuna ayar vermeye alışmış vesayet artıklarına sesleniyorum: Başaramayacaksınız... " dedi. Başkan Erdoğan darbe seviciler hakkındaki sözleri büyük alkış aldı.
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