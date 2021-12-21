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Son dakika | İDO ve BUDO seferleri iptal!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2021
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Son dakika | İDO ve BUDO seferleri iptal!

Son dakika haberi...İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri  olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Yapılan açıklamada iptal edilen seferler şöyle sıralandı...

İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;

İDO
07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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