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Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu! 2021'de tam 197 terörist...

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Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu! 2021’de tam 197 terörist...

Kırmızı bülten ile aranan terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 197'ye yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen, MİT Başkanlığı'nın destek verdiği ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

197'YE YÜKSELDİ

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 197'ye yükseldi.

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