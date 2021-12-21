Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu! 2021'de tam 197 terörist...
Kırmızı bülten ile aranan terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 197'ye yükseldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen, MİT Başkanlığı'nın destek verdiği ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
197'YE YÜKSELDİ
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 197'ye yükseldi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faturalardan TRT payı kaldırıldı mı, ne zaman yansıyacak? TRT payı ne kadar, kaç TL?
- 17 milyon emekliye ek zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine tek kalemde onaylanacak! 1.857 TL en alt limit...
- 22 Aralık yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilikler tek tek açıkladı! Erzurum, Van, Bartın, Bitlis...
- Emekli zammı ufukta gözüktü! SSK, Bağ-kur emeklisi 2022 maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla emekli maaşı...
- Zonguldak ve Bartın'da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Zonguldak'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Konya okullar tatil mi 22 Aralık! Konya kar tatili var mı? Konya Valiliği okullar tatil oldu mu?
- VGM bursu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ayın kaçında belli olacak?
- İstanbul kar tatili 22 Aralık açıklaması geldi mi? İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği tatil kararı...
- Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI hangi kanalda? Adana Demirspor GS maçı ne zaman, saat kaçta?
- Ziya Bandırmalıoğlu kimdir, neden öldürüldü? Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu kim?
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 2. dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
- TCMB politika faizi ne kadar? Kur Korumalı TL Mevduatı faiz oranı nedir? Hesaplar kaç ay vade ile açılacak?