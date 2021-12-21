Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu! 2021’de tam 197 terörist...

Bakanlıktan yapılan açıklamada; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen, MİT Başkanlığı'nın destek verdiği ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.