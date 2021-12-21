Faturalardan TRT payı kaldırıldı mı, ne zaman yansıyacak? TRT payı ne kadar, kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. İşte, Faturalardan TRT payı kaldırıldı mı, ne zaman yansıyacak? TRT payı ne kadar, kaç TL?

TRT PAYI NEDİR, NE KADAR?

TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden aktif elektrik enerjisi bedeli üzerinden %2 oranında alınan ve TRT'ye iletilen bedeldir. Sanayi sicil belgesine sahip müşteriler ve OSB'ler için TRT muafiyeti uygulanmaktadır. KDV: 3065 Sayılı K.D.V Kanunu 10. maddesinin G bendi uyarınca fatura üzerinden hesaplanan bedeldir.