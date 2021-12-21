Faturalardan TRT payı kaldırıldı mı, ne zaman yansıyacak? TRT payı ne kadar, kaç TL?
Faturalardan TRT payı kaldırıldı mı, ne zaman yansıyacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Vatandaşlar düzenleme sonrasında TRT payının ne kadar olduğu yönündeki sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, Faturalardan TRT payı kaldırıldı mı, ne zaman yansıyacak? TRT payı ne kadar, kaç TL?
Faturalardan TRT payı kaldırıldı mı, ne zaman yansıyacak? TRT payı ne kadar, kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. İşte, Faturalardan TRT payı kaldırıldı mı, ne zaman yansıyacak? TRT payı ne kadar, kaç TL?
TRT PAYI NEDİR, NE KADAR?
TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden aktif elektrik enerjisi bedeli üzerinden %2 oranında alınan ve TRT'ye iletilen bedeldir. Sanayi sicil belgesine sahip müşteriler ve OSB'ler için TRT muafiyeti uygulanmaktadır. KDV: 3065 Sayılı K.D.V Kanunu 10. maddesinin G bendi uyarınca fatura üzerinden hesaplanan bedeldir.
TBMM Genel Kurulunda elektrik faturalarında TRT payını kaldıran maddeyi içeren kanun teklifi kabul edildi.
ENERJİ FONU NEDİR?
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payıdır. Bu bedel faturalarda gösterilir. 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedeldir. (1 Ocak 2021 tarihi öncesi Enerji Fonu oranı aktif enerji tüketim tutarı üzerinden %1 olarak alınmaktaydı.)
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- Faturalardan TRT payı kaldırıldı mı, ne zaman yansıyacak? TRT payı ne kadar, kaç TL?
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