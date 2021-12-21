Ziya Bandırmalıoğlu kimdir, neden öldürüldü? Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu kim?
Ziya Bandırmalıoğlu kimdir, neden öldürüldü? Ziya Bandırmalıoğlu kim? İstanbul Kadıköy’de ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski bir polis hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Ziya Bandırmalıoğlu kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Ziya Bandırmalıoğlu kimdir? Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul Kadıköy'de ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski bir polis hayatını kaybetti. Çatışmada 5 kişi de yaralandı. Ziya Bandırmalıoğlu kimdir sorusunun cevabı da araştırılmaya başlandı.
ZİYA BANDIRMALIOĞLU KİMDİR?
Kadıköy'de ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetti. Çatışmada 3 kişi de yaralandı. Polisin yaptığı çalışmada 7 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise aranıyor.
Eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu'nun adı son olarak 1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlere ilişkin JİTEM davasında gündeme gelmişti.
Bandırmalıoğlu, Ankara JİTEM davasında Mehmet Ağar'ın da arasında bulunduğu eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MİT'çi Korkut Eken ile Ayhan Çarkın'ın da bulunduğu eski özel harekat polisleriyle birlikte "Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek" suçlarından yargılanıyordu.
19 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararı İstinaf Mahkemesi'nde bozulmuştu, bunun üzerine dosya Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanmıştı.
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- Ziya Bandırmalıoğlu kimdir, neden öldürüldü? Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu kim?
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