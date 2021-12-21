Ziya Bandırmalıoğlu kimdir, neden öldürüldü? Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu kim?

Ziya Bandırmalıoğlu kimdir? Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul Kadıköy'de ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski bir polis hayatını kaybetti. Çatışmada 5 kişi de yaralandı. Ziya Bandırmalıoğlu kimdir sorusunun cevabı da araştırılmaya başlandı.