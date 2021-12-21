İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan 3. doz aşı çağrısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uygulanan aşı dozu miktarlarını açıkladı.

Kentte, 21 Aralık itibarıyla 10 milyon 294 bin 738 kişinin birinci doz, 9 milyon 119 bin 74 kişinin ikinci doz, 2 milyon 301 bin 435 kişinin de üçüncü doz Kovid-19 aşısını yaptırdığını belirten Yerlikaya, üçüncü doz aşı oranının yüzde 20,54 olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, "2. doz aşısı üzerinden 3 aydan uzun süre geçen hemşehrilerimiz hatırlatma dozu aşısı olabilirler. 3. doz aşıyı olmada geç kalmayalım." ifadelerini kullandı.