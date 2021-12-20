Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu | Vaka vefat aşılama rakamları (20 Aralık 2021)

Bakan Koca, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. HATIRLATMA DOZU zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR." dedi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,49 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 91,32 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 124 milyon 912 bin 525'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.