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Erzurum'da okullar yarın tatil mi? 21 Aralık Erzurum okullar kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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Erzurum’da okullar yarın tatil mi? 21 Aralık Erzurum okullar kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...

Erzurum'da okullar yarın tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini gösterdiği illerde kar yağışı görülmeye başlandı. Kar yağışının fazla olduğu illerde vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Hal böyle olunca gözler valilikler tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte, Erzurum'da okullar yarın tatil mi? 21 Aralık Erzurum okullar kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...

Erzurum'da okullar yarın tatil mi? 20 Aralık Erzurum okullar kar tatili olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler konu hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Erzurum'da okullar yarın tatil mi? 20 Aralık Erzurum okullar kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...

KAR VE YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Erzurum'da okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinnden ulaşabilirsiniz...

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