Erzurum’da okullar yarın tatil mi? 21 Aralık Erzurum okullar kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...

Erzurum'da okullar yarın tatil mi? 20 Aralık Erzurum okullar kar tatili olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler konu hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Erzurum'da okullar yarın tatil mi? 20 Aralık Erzurum okullar kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...

KAR VE YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.