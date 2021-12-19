Adana ve Bingöl'de okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Adana'da okullar kar tatili mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından Konya'da kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilmişti. Kar yağışının etkili olması ile beraber Konya sonrası peş peşe farklı illerden de tatil haberi geldi. İşte, Adana ve Bingöl'de okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Adana'da okullar kar tatili mi? Kaymakamlık'tan açıklama geldi...

20 ARALIK'TA ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde okulların yarın bir gün süre tatil edildiği duyuruldu. İlçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, okullara da bir gün ara verilmesine sebep oldu. Tufanbeyli Kaymakamlığı tarafından, ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması amacıyla eğitim ve öğretime yarın bir süreyle ara verildiği açıklandı.