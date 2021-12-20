Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bu hafta yurdu soğuk günler bekliyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde tatil olup olmayacağı veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İşte, Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Sivas'ta okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...

Hava sıcaklıkları düşüşünü sürdürürken bu hafta yurtta karlı günler bekleniyor. Anadolu'nun iç ve yüksek kesimlerinde kendini gösterecek olan kar yağışı, kıyı kesimlerde de yer yer etkili olacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugünden itibaren hava sıcaklıkları ciddi derecede düşüş gösterecek.