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Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Sivas'ta okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Sivas’ta okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bu hafta yurdu soğuk günler bekliyor. Birçok ilde kar yağışı etkili olurken, kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Hal böyle olunca Sivas'ta yarın okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Sivas'ta okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bu hafta yurdu soğuk günler bekliyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde tatil olup olmayacağı veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İşte, Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Sivas'ta okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...

Hava sıcaklıkları düşüşünü sürdürürken bu hafta yurtta karlı günler bekleniyor. Anadolu'nun iç ve yüksek kesimlerinde kendini gösterecek olan kar yağışı, kıyı kesimlerde de yer yer etkili olacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugünden itibaren hava sıcaklıkları ciddi derecede düşüş gösterecek.

KAR VE YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

20 ARALIK SİVAS'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Sivas'ta yarın okulların tatil olup olmayacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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