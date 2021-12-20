20 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan ulusa sesleniş saat kaçta? Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklama kaçta?

Başkan Erdoğan ulusa sesleniş saat kaçta? Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklama kaçta?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan ulusa sesleniş saat kaçta? Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklama kaçta?

Başkan Erdoğan ulusa sesleniş saat kaçta? Kritik kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklama kaçta? Memur ve emekli zammının masaya yatırılacağı toplantının ardından, milyonlarca kamu çalışanının ve emeklinin maaş düzenlemesine ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor. Peki; Başkan Erdoğan ulusa sesleniş saat kaçta?

Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklama kaçta? Başkan Erdoğan ulusa sesleniş saat kaçta? Milyonlarca memurun ve emeklinin gözünü çevirdiği kritik kabine toplantısı 20 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklama yapması bekleniyor. Peki; Başkan Erdoğan ulusa sesleniş saat kaçta?

Memur ve emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEM EKONOMİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Ekonomide alınan kararların piyasaya etkileri Kabine toplantısında değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısının ağırlıklı gündemi ekonomi olacak.

Döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansıması ele alınacak. 2022 yılına girerken kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili değerlendirme yapılacak.

TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek. Toplantıda, dış politikadaki diğer sıcak gelişmeler de ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINACAK

Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi de terörle mücadele olacak.

Koronavirüs ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENİŞ SAAT KAÇTA?

Saat 15:00'te başlayacak toplantının ardından saat 19:00 sıralarında Başkan Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA