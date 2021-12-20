Başkan Erdoğan ulusa sesleniş saat kaçta? Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklama kaçta?

TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek. Toplantıda, dış politikadaki diğer sıcak gelişmeler de ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINACAK

Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi de terörle mücadele olacak.

Koronavirüs ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENİŞ SAAT KAÇTA?

Saat 15:00'te başlayacak toplantının ardından saat 19:00 sıralarında Başkan Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.