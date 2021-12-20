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Başkan Erdoğan 2022 yılında öğrencilere verilecek olan burs ve kredi ücretlerini açıkladı

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Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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Başkan Erdoğan 2022 yılında öğrencilere verilecek olan burs ve kredi ücretlerini açıkladı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren 2022 yılı burs ve kredi ücretlerini duyurdu. Peki, 2022 yılında burs ve kredi ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

Kabine Toplantısının ardından ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine verilen burs ve krediyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkelerimiz dünyada verilen burs ve kredi sistemine sahiptir. Her yıl 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl 180 bin evladımız burs alma imkanından faydalanacaktır.

Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri. Şu anda harç var mı yok. Burs kredi 45 liracıktı.

Kredi alan tüm öğrencilerimizin bunun geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı vardır. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1350...

Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz.

Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans 1700 lira, doktora öğrencilerine 2550 lira burs verilecek.

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