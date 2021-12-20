KYK burs ve kredileri zamlandı mı, ne kadar oldu? KYK 2022 ne kadar, kaç TL olacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi...

KYK burs ve kredileri zamlandı mı, ne kadar oldu? KYK 2022 ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok sayıda önemli konunun ele alındığı Kabine Toplantısının ardından canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu. İşte, KYK burs ve kredileri zamlandı mı, ne kadar oldu? KYK 2022 ne kadar, kaç TL olacak?

KYK BURS VE KREDİLERİ ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU?

Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans 1700 lira, doktora öğrencilerine 2550 lira burs verilecek.