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Bolu'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık yarın Bolu'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması geldi mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2021
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Bolu’da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık yarın Bolu’da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması geldi mi?

Bolu'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini göstermesinin ardından gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalara çevrildi. Kar yağışının etkili olduğu illerde kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık yarın Bolu'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması geldi mi?

Bolu'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık yarın Bolu'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl 100 binlerce kişinin ziyaret ettiği milli parkta, 3 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi geçti. İşte, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık yarın Bolu'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması geldi mi?

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl 100 binlerce kişinin ziyaret ettiği milli parkta, 3 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi geçti.

Kar ve buzlanma nedeniyle tatilcilerin yolda zor anlar yaşaması üzerine Bolu Valiliğince Yedigöller Milli Parkı'na ziyaretlerin yasaklanmasına karar verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kararın ardından Bolu'dan milli parka giden yolu beton bariyerlerle kapattı. Yedigöller'e gitmek isteyen tatilciler, yol kenarlarına konan tabelalarla uyarılıyor.

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların yarın tatil olacağına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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