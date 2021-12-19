Bolu'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık yarın Bolu'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması geldi mi?
Bolu'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini göstermesinin ardından gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalara çevrildi. Kar yağışının etkili olduğu illerde kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık yarın Bolu'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması geldi mi?
Bolu'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık yarın Bolu'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl 100 binlerce kişinin ziyaret ettiği milli parkta, 3 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi geçti. İşte, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık yarın Bolu'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması geldi mi?
Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl 100 binlerce kişinin ziyaret ettiği milli parkta, 3 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi geçti.
Kar ve buzlanma nedeniyle tatilcilerin yolda zor anlar yaşaması üzerine Bolu Valiliğince Yedigöller Milli Parkı'na ziyaretlerin yasaklanmasına karar verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kararın ardından Bolu'dan milli parka giden yolu beton bariyerlerle kapattı. Yedigöller'e gitmek isteyen tatilciler, yol kenarlarına konan tabelalarla uyarılıyor.
BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Okulların yarın tatil olacağına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bolu'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık yarın Bolu'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması geldi mi?
- Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Bekçi alımı 2022 ne zaman, hangi tarihte görülecek? Bekçi hangi illere yapılacak? İşte takvim...
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar! 19 Aralık FB BJK maçı şifresiz izleme yolları!
- 20 Aralık Yozgat, Kırşehir, Isparta kar tatili açıklaması geldi mi? Yozgat, Kırşehir, Isparta yarın okullar tatil mi?
- Afyon yarın 20 Aralık okullar tatil mi? Afyon kar tatili var mı? Afyon Valiliği’nden açıklama geldi mi?
- İzzet Altınmeşe oğlu Ali Murat Altınmeşe neden öldü? İzzet Altınmeşe oğlu kimdir? İzzet Altınmeşe eşi çocukları kimdir?
- 2022 yılbaşı yasak olacak mı? 31 Aralık’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşı günü kısıtlama olur mu?
- Dört ülkede 2.900 Euro maaşla işçi alımı! Binlerce sağlıkçı, şoför, mimar, mühendis alınacak! Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka…
- Güncel Apple fiyatları! Apple Türkiye yeni zam kararı! Zamlı Apple fiyat listesi iPhone, Macbook, iPad fiyatları!
- Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan asgari ücret 2022 tablosu! Kim ne kadar alacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?
- Konya yarın okullar tatil mi? (20 Aralık) Konya kar tatili açıklaması geldi mi? Konya Valiliği…