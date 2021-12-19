Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de okullar yarın tatil mi? 20 Aralık Erzurum ve Erzincan'da okullar kar tatili mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illerimizde kar yağışının etkili olacağını açıklamasının ardından Erzurum ve Erzincan'da kar yağışı görülmeye başlandı. Aileler okulların yarın tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de okullar yarın tatil mi? 20 Aralık Erzurum ve Erzincan'da okullar kar tatili mi? Valilik açıklamaları...

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı dışında kalan tüm bölgelerde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.