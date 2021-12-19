Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de okullar yarın tatil mi? 20 Aralık Erzurum ve Erzincan'da okullar kar tatili mi? Valilik açıklamaları...
Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de okullar yarın tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini göstermesinin ardından bazı illerde kar yağışı görülmeye başlandı. Özellikle son saatlerde doğu illerinde yaşanan kar yağışı sonrasında veli ve öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de okullar yarın tatil mi? 20 Aralık Erzurum ve Erzincan'da okullar kar tatili mi? Valilik açıklamaları...
Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de okullar yarın tatil mi? 20 Aralık Erzurum ve Erzincan'da okullar kar tatili mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illerimizde kar yağışının etkili olacağını açıklamasının ardından Erzurum ve Erzincan'da kar yağışı görülmeye başlandı. Aileler okulların yarın tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de okullar yarın tatil mi? 20 Aralık Erzurum ve Erzincan'da okullar kar tatili mi? Valilik açıklamaları...
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı dışında kalan tüm bölgelerde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ALTINA DÜŞECEK
Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin verilerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, Salı gününden itibaren düşecek. Sıcaklığın, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞLI HAVA ÇARŞAMBA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Ülke genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Soğuk havanın ise hafta sonuna kadar etkili olması, sıcaklığın 24 Aralık Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artması ve mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor.
ERZURUM, ERZİNCAN VE TUNCELİ'DE OKULLAR YARIN TATİL Mİ?
Okulların tatil olacağına yönelik henüz resmi açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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