Kütahya’da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Kütahya ve Denizli’de yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kütahya'da gece başlayan karla karışık yağmur ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Yüksek yerlerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. İşte, Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Kütahya'da etkili olan kar yağışıyla şehir merkezi beyaza büründü. Gece başlayan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.