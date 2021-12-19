Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkili olmasının ardından kar yağışıda görülmeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu iller arasında yer alan Kütahya'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kütahya'da gece başlayan karla karışık yağmur ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Yüksek yerlerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. İşte, Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Kütahya'da etkili olan kar yağışıyla şehir merkezi beyaza büründü. Gece başlayan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kütahya'da kar yağışı etkisini gösterdi. Kent sakinleri beyaza bürünen Zafer Meydanı başta olmak üzere, güzel manzarada fotoğraf çektirerek karın keyfini çıkardı.
Belediye ekipleri, şehir içi yolları trafiğe açık tutmak için küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
KÜTAHYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kütahya'da okulların tatil olup olmayacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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