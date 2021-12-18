Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı heyecanı ve hazırlıkları devam ederken 31 Aralık gününün tatil olup olmadığı soruları artış gösterdi. Özellikle yılbaşı için şehir veya ülke dışı seyahat planı yapan vatandaşlar, yılbaşı tatilinin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor. İşte, Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi?

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı tatili 1935 yılından bu yana tatil olarak geçiriliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgiye göre, 31 Aralık ise tatil değil.