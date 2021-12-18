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Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2021
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Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi?

Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı heyecanı ve hazırlıkları devam ederken 31 Aralık gününün tatil olup olmadığı soruları artış gösterdi. Özellikle yılbaşı için şehir veya ülke dışı seyahat planı yapan vatandaşlar, yılbaşı tatilinin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor. İşte, Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi?

Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı heyecanı ve hazırlıkları devam ederken 31 Aralık gününün tatil olup olmadığı soruları artış gösterdi. Özellikle yılbaşı için şehir veya ülke dışı seyahat planı yapan vatandaşlar, yılbaşı tatilinin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor. İşte, Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi?

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı tatili 1935 yılından bu yana tatil olarak geçiriliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgiye göre, 31 Aralık ise tatil değil.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

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