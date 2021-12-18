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Son dakika: Başkan Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı tafarından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Danıştay Üyeliğine Esma Aksoy seçildi.

SON DAKİKA HABERLERİ... Başkan Erdoğan imzaladı. Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KURULLARINA YENİ ÜYELER
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyeliğine Vedat Ali Tektaş, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine Hüsnüye Erdoğan atandı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliğine Prof. Dr. Vedat Işıkhan görevlendirilirken, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Recep Şentürk ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine Fazlı Kılıç atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA YAPILAN ATAMALAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Sağlam görevden alındı ve yerine Musa Şahin atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Cem Uraldı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hakan Ay, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Mehmet Demircioğlu atandı.

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