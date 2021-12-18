Son dakika: Başkan Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA YAPILAN ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Sağlam görevden alındı ve yerine Musa Şahin atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Cem Uraldı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hakan Ay, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Mehmet Demircioğlu atandı.

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