ASELSAN satıldı iddialarına yanıt! ASELSAN ne iş yapar? ASELSAN’ın hangi ülkelerde şirketleri var?

ASELSAN'ın hangi ülkelerde şirketleri var? 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi içlerinde iletişim kurması amacıyla kurulan ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlıdır. ASELSAN'ın QATAR'lara satıldı iddialarının ardından ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından ASELSAN hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, SELSAN ne iş yapar? ASELSAN'ın hangi ülkelerde şirketleri var? İşte cevaplar...

ASELSAN SATILDI İDDİALARINA YANIT

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Twitter hesabından, bazı basın organlarında yayımlanan "ASELSAN QATAR'lı oldu" başlıklı haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.