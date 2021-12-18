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İstanbul'da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan peş peşe önemli kabuller

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Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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İstanbul’da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi! Başkan Erdoğan’dan peş peşe önemli kabuller

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Benabderrahmane'yi kabul etti. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan, daha sonra Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou’yu kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane'yi kabul etti.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

NİJER BAŞBAKANI VE HÜKUMET BAŞKANI MAHAMADOU'YU KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'da bulunan Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu kabul etti.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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