İşte vakaların tırmandığı bölge! Koronavirüs vakalarında dikkat çeken detay! Sağlık Bakanlığı haftalık haritayı paylaşmıştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı illere göre 4-10 Aralık tarihleri arasındaki vaka sayılarında Trakya bölgesindeki artış dikkat çekti. Edirne vakaların Türkiye genelinde en çok arttığı il olarak liste başında yer aldı. Peki Türkiye'de vakalar ne durumda? En çok hangi ilde vaka var? İşte detaylar...
TRAKYA ZİRVEYE YERLEŞTİ
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada Tekirdağ üçüncü, Kırklareli altıncı sırada yer aldı. Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 278,59'a iken söz konusu tarihlerde 311,95'e yükseldi.
ARTIŞ YAŞANIYOR
Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü.
YÜKSELİŞ YÖNLÜ SEYREDİYOR
Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman yükselen zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre yükseliş yönlü oldu.
KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ
En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'de vakalar son verilere göre yükseldi. Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 456,13 iken son verilerde 467,74 olarak açıklandı.
Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 336,43 iken 358,63'e yükseldi.
İŞTE İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI
"Kırklareli (467,74), Çanakkale (464,78), Ordu (378,91), Bilecik (366,68), Osmaniye (363,86), Tekirdağ (358,63), Eskişehir (335,72), Balıkesir (323,88), Edirne (311,95), Adana (306,41), Trabzon (303,98), Yalova (294,15), Sinop (288,27), Giresun (283,25), Mersin (283,13), Tokat (283,01), Kocaeli (282,04), Bolu (261,43), Samsun (249,62), Denizli (249,2), İstanbul (245,7), Karabük (238,08), Tunceli (228,9), Çorum (227,49), Hatay (224,97), Amasya (221,17), Artvin (217,7), Burdur (215,28), Sakarya (213,88),
Bursa (211,91), Zonguldak (209,06), Rize (198,34), Düzce (194,6), Manisa (179,23), Kırşehir (167,05), Kütahya (166,29), Isparta (162,39), Kastamonu (161,54), Gümüşhane (159,49), Ankara (158,76), Bartın (149,76), Niğde (119,87), Çankırı (106,53), Kırıkkale (105,13), Uşak (98,53), Nevşehir (98,37), Kahramanmaraş (94,68), Erzincan (94,27), Afyonkarahisar (76,67), Yozgat (76,12), Kilis (70,03), İzmir (68,47), Sivas (68,25), Antalya (67,02), Konya (65,42), Aksaray (61,94), Elazığ (61,74), Karaman (59,23), Aydın (57,99), Muğla (57,96), Ardahan (54,08), Iğdır (52,65), Kayseri (50,23), Malatya (32,62), Bayburt (29,3), Adıyaman (28,62), Gaziantep (25,94), Bingöl (25,55), Kars (24,92), Erzurum (22,02), Diyarbakır (20,41), Şanlıurfa (18,25), Siirt (14,2), Mardin (12,28), Şırnak (10,97), Muş (9,97), Batman (9,35), Ağrı (9,15), Bitlis (7,69), Hakkari (4,28), Van (3,92)".
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