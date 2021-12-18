İşte vakaların tırmandığı bölge! Koronavirüs vakalarında dikkat çeken detay! Sağlık Bakanlığı haftalık haritayı paylaşmıştı

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'de vakalar son verilere göre yükseldi. Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 456,13 iken son verilerde 467,74 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 336,43 iken 358,63'e yükseldi.