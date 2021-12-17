Yılbaşında yasak olacak mı? 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala gözler bu sene de kısıtlama olup olmayacağına çevrildi. Yılbaşı programı yapmak isteyen vatandaşlar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, yılbaşında yasak olacak mı? 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı? İşte cevaplar...
Yılbaşında yasak var mı? 2022 yılına girmemize sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz yılbaşında pandemi nedeniyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu sene de herhangi bir kısıtlama olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarıı sürdürüyor. Peki, yılbaşında yasak olacak mı? 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı? İşte haberin detayları...
YILBAŞINDA YASAK VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere herhangi bir kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
BAKAN KOCA, KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI'NIN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirlenen Kovid-19 aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlar için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğini belirtti.
Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun Omicron varyantı, aşı programı ve salgının seyri gündemiyle toplandığını belirtti.
Bilim Kurulu'nun Omicron varyantının Türkiye'deki olası etkilerinin değerlendirildiğini aktaran Koca, yeni varyantın, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olduğunu, kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durumun rapor edilmediğini ifade etti.
Koca, bu açıdan Omicron varyantı için tedirgin edici bir durumun söz konusu olmadığına dikkati çekerek, "Omicron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek tedbirler arasında öne çıkan aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesidir. Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.
"TÜM VATANDAŞLARIMIZ, 3 AYDAN UZUN SÜRE GEÇMİŞSE DİLEDİKLERİ AŞI İLE HATIRLATMA DOZU OLABİLECEK"
Türkiye'nin hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmasının avantajını yaşadığını vurgulayan Koca, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisinin son derece önemli olduğuna değindi. Bakan Koca, şöyle devam etti:
"Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir."
"ÜLKEMİZDE DE VARYANTIN BASKIN HALE GELMESİ YAKIN GELECEKTE GERÇEKLEŞEBİLECEKTİR"
Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarında gen sekanslama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:
"Avrupa'da yaşanan örnek ve varyantın hızla bulaşması sebebiyle ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozu aşılarının yapılması Bilim Kurulumuzca tavsiye edilmektedir. Tehdit mutasyona uğrasa da tedbirlerimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Virüse karşı tedbir elden bırakılmamalıdır. Bireysel hayat ile toplumsal hayatı tedbirlerle bir arada sürdürmek mümkün. Bunu bugüne kadar başardık, bundan sonra da başaracağız."
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