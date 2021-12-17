Yılbaşında yasak var mı? 2022 yılına girmemize sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz yılbaşında pandemi nedeniyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu sene de herhangi bir kısıtlama olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarıı sürdürüyor. Peki, yılbaşında yasak olacak mı? 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı? İşte haberin detayları...

YILBAŞINDA YASAK VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere herhangi bir kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.