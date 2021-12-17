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Son dakika: HDP İstanbul kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
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Son dakika: HDP İstanbul kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... HDP İstanbul il kongresiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında HDP eski yöneticisi Bakan D.'nin de Kars'ta gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon düzenlendiği öğrenildi. Operasyonda HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Aynı soruşturma kapsamında HDP eski yöneticisi Bakan D.'nin de Kars'ta gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 12 Aralık'ta gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'nde terör örgütü elebaşını övücü slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiğine yönelik tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

HDP kongresi soruşturmasında 12 gözaltı HDP KONGRESİ SORUŞTURMASINDA 12 GÖZALTI

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